お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明が８日、大阪市内で大阪にぎわい創出事業「ＯＳＡＫＡＣＯＭＥＤＹＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」（１５日〜２１日、ＳｋｙシアターＭＢＳ、ＨＥＰＨＡＬＬ、阪急サン広場）に向けた取材会に出席した。“世界で一番笑える一週間”をテーマに、国内外トップレベルのコメディアン、世界で活躍するプロデューサー、未来を担うパフォーマーが大阪に一同に集結する。石田は２１日に