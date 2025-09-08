俳優の里見浩太朗、歌手の天童よしみ、タレントの高橋みなみが８日、都内で、ＢＳ１０プレミアムで１０月４日にスタートする新音楽番組「歌聖へのラブレター」（後７時）の取材会を行った。４日に死去した橋幸夫さん（享年８２）の訃報に触れ、里見は「一緒に同じ仕事をしてきた仲間がいなくなるのはさびしい。もう一度、元気に歌っている姿を見たかった」と追悼。橋さんと「潮来笠」をデュエットしたこともある天童は「橋さん