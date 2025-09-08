この作品はもっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんが、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。人間は誰しも生活に対して経済的な余裕がなくなれば気持ちも荒んでしまうものですよね。その状況をどう打開していくかはその時の状況が大きく関係するのかもしれません。ただ、同じことが