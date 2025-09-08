セクハラ行為を認定され辞職した前町長が、きのう町議選で当選しました。町議会議員として公職に復帰する目的は？前町長の選挙戦に密着しました。 【写真を見る】「頭をポンポン…」“99のセクハラ認定”で辞職した75歳前町長が町議選で当選 「民意だと思っている」 岐阜・岐南町 「多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くおわび申し上げます。心を奮い立たせての立候補でございます」 のどかな町に響く「お詫び」の