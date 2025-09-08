9月から10月下旬にかけて北から南へ下がっていく「戻りカツオ」。脂がのり濃厚な味わいとなりますが、その戻りカツオに異変が…。その一方、クロマグロやマイワシは漁獲が増えています。いま海では何が起きているのでしょうか。