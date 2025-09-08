打って、打って、阪神は打ちまくった。1985年10月16日、神宮球場。開幕から125試合目。マジックは1。5―5の同点に追いついた9回から中西が登板し、同点のまま延長10回で引き分けに持ち込み、21年ぶりの歓喜の瞬間は訪れた。大阪も西宮も神戸も、試合前からカウントダウンに酔いしれ、道頓堀も群衆で埋め尽くされた。阪神の快進撃は社会現象だった。バース、掛布、岡田の強力クリーンアップを中心に、バックスクリーン3連発に