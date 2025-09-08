バレーの国内リーグが10月開幕するのを前に、地元チームの選手らがシーズンの抱負を語りました。 【写真を見る】世界バレーの後は…国内SVリーグが10月開幕 ジェイテクトSTINGS愛知 髙橋健太郎選手｢活力を与えられるようなプレーで盛り上げたい｣ きのう行われた世界バレー3位決定戦でブラジルにフルセットの末敗れ、15年ぶりのメダル獲得にあと一歩及ばなかった女子日本