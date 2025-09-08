ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第３４回「ありがた山とかたじけ茄子」が７日に放送された。老中首座となり幕政を掌握した松平定信（井上祐貴）が、田沼意次（渡辺謙）派を粛清し、質素倹約を打ち出し厳しい統制を始めた。江戸市中に自身の美談を流し、町人らの噂話を把握し、批判的な人物の監視を指示。街中に御庭番の隠密を放って町人らの会話を盗み聞きさせ、庭の暗闇に控えていた御庭番だけでも男女６人。