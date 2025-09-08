石破総理辞任の背景と“1年間の内外の評価”についてテレビ朝日政治部の大石真依子記者に聞いた。【映像】“異例の人物”とは？━━トランプ政権との関税交渉がひと段落したことも要因だと言われているが、なぜ今、退陣を決断したのか？「一言で言えば、総裁選の前倒しを求める声が過半数に達すると判断したからだ。石破総理は“過半数に到達しない可能性”に賭けていた。実際に側近議員を取材すると、いろいろな人に会ったり、