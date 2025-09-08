元東映剣会の殺陣師・菅原俊夫さんが、８月３１日、老衰のため京都市内の自宅で亡くなった。８４歳。東映が８日に発表した。葬儀は家族葬ですでに執り行われた。喪主は長男の菅原幹雄氏。１９４０年９月１９日生まれ。新潟県出身。６１年に東映京都撮影所の専属演技者となり、東映剣会の「斬られ役」として頭角を現わす。７３年の映画「東京-ソウル-バンコック実録麻薬地帯」で殺陣師としてデビュー。以来、４０年にわたっ