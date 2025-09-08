岐阜市内の公民館で相次いで盗難被害。金庫の現金などが盗まれました。市によりますと、7日午前8時半ごろ、岐阜市柳津町の柳津公民館で窓ガラスが割られ、1階の事務室にあった金庫が壊されているのを職員が見つけました。金庫からは、地区の自治会が管理する現金およそ6万円が盗まれていたということです。また同じ日に、3キロほど離れた日置江公民館でも、ガラスや防犯カメラなどが壊され、現金1万5000円ほどが盗まれたと