誰かと話をしているとき、「〇〇に行ってみたいんだ」とか「〇〇をしてみたいんだ」なんて希望を話すこと、ありませんか？世間話としてはよくあることですよね。しかしそのような希望を語ったせいで何度もモヤモヤする羽目になったママから相談が寄せられました。『旅行が共通の趣味なママ友とよく情報交換をするのですが、私が行きたい場所を話すと、なぜか彼女は必ず先に、話した場所で旅行をしてくるのです。しかもうちより上