8日の午後5時すぎ、山形県舟形町で車2台が衝突する事故があり、1人が心肺停止となっています。 警察によりますと、8日の午後5時22分に警察に110番通報がありました。事故現場は舟形町長沢の国道47号で、国道47号と県道56号が交わる場所だということです。 衝突したのは軽乗用車と普通乗用車で、事故後に3人が病院に搬送されました。このうち軽乗用車には70代の男性と女性が乗っていて、70代女性が心肺停止の状態だということです