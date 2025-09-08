公共施設への落書きなどが問題となっている福山市で、今後は、自転車を止めるラックが盗まれているのが見つかりました。 福山市によると、７日午後４時ごろ、芦田川かわまち広場のバーベキューテラスに設置されていた自転車ラック２基が盗まれているのが見つかりました。 このラックは、ステンレス製で、ボルトで固定されていましたが、１１基中、２基だけなくなっており被害金額はおよそ３万円になるということです