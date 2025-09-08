「実りの秋」に注意が必要なのがクマやイノシシ、サルなどの鳥獣被害です。 ８日、東広島市では鳥獣対策の研修が行われました。 東広島市で行われていたのは、クマやイノシシなどといった鳥獣対策の研修です。 研修には、県が主導して設立し、去年４月に本格稼働が始まった「テゴス」のアドバイザーが参加し、これからの時期、市街地に出没する原因となる放任果樹の対策を学びました。 また、サルによる農作物被害への影