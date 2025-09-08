1964年は東京五輪で日本中が沸いた年だった。10月10日が開会式。プロ野球も、それまでに公式戦、日本シリーズと全ての日程を消化しなければならなかった。開幕も早まり、セ・リーグは3月20日開幕。ダブルヘッダーが盛んに組まれる過酷な日程だった。「覇権奪回」を合言葉に臨んだ阪神。8月に一度は首位に立ったが、9月にはペースダウン。残り試合が阪神9、首位・大洋8の時点で、阪神は4.5ゲーム差をつけられていた。そこから