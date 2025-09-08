東京地検は8日、偽の駐車禁止除外指定車標章を使ったとして、偽造有印公文書行使などの罪で、大相撲時津風部屋の師匠だった坂本正博元親方（51）＝元幕内時津海＝を在宅起訴した。認否を明らかにしていない。起訴内容によると、今年2月、東京都墨田区で路上に駐車する際に、偽の標章を車のダッシュボードに掲示したなどとしている。2月に警視庁が被告を逮捕。地検はその後、在宅に切り替え捜査していた。被告は2021年、新