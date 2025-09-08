埼玉県草加市の学習塾に全裸で侵入したとして現行犯逮捕された男が8日、再逮捕されました。男は30の事件などに関わったとみられるということです。警察によりますと西村大輔容疑者は今年4月、草加市の路上で奪ったタクシーに乗り、反対車線に停まる軽貨物車に正面衝突して運転手を殺害しようとした疑いで8日、再逮捕されました。逮捕は9回目です。西村容疑者は当時、覚醒剤を使った状態で125メートルほど前から逆走を始めたとみら