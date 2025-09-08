鈴廣かまぼこの新社長・鈴木智博氏（同社提供）鈴廣かまぼこ（小田原市）は８日、鈴木智博・常務取締役企画本部長（３６）が社長に同日付で就任したと発表した。父で前社長の博晶氏（７１）は会長に就いた。社長交代は２９年ぶり。創業１６０年の節目に、グループの若返りを図る。智博氏は同社のほか、グループの鈴廣蒲鉾本店、スズヒロシーフーズ、インターシーズの社長を同日付で兼務する。鈴廣かまぼこ前会長の鈴木智恵子氏