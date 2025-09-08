「ひろみちおにいさん」ことタレント佐藤弘道（57）が8日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。「ヘルプマーク」について語った。佐藤は24年6月に脊髄梗塞を発症、下半身まひになり入院。同年8月退院、9月「おかあさんといっしょ」特番収録で仕事復帰。現在も後遺症と向き合っている。佐藤は現在「ヘルプマーク」を付けていると明かし、「僕の場合、見た目が病気だと分からないので。あと、ペースメーカー付けてる