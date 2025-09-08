就任から1年足らずで辞任を表明した石破総理。鹿児島県関係の国会議員はどう受け止めたのでしょうか。 石破総理を支えてきた衆議院鹿児島4区選出の自民党・森山裕幹事長は… （自民党・森山裕幹事長）「重要な政策課題に果敢に挑戦し、いろいろな実績を残してこられたことを思う時、非常に申し訳ない気持ち」 今年1月に自民党入りした三反園訓議員は、党が結束し、国民の期待に応えたいと話します。 （自民党・三反園訓衆議院