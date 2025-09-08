石破茂総理が自民党総裁を辞任し、次の総裁選挙に出馬しない考えを示しました。突然の辞任会見から一夜明けて、鹿児島県内の反応を取材しました。 （自民党・石破茂総理）「私は自由民主党総裁の職を辞することとした」 7日夕方、辞任する考えを表明した石破総理。「アメリカとの関税交渉がひと区切りついた」ことを辞任の理由に挙げました。 （記者）「石破総理の辞任表明から一夜。まちのみなさんはどう感じたのでしょうか」