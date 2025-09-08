石破総理の総裁辞任表明を受け、北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんは、「何も進展がなかった」と落胆の言葉を口にしました。 （拉致被害者家族・市川健一さん）「突然（テレビで）テロップが流れてびっくりした」 石破総理はきのう7日の会見で、拉致問題について「結果を出すことができず、痛恨の極みだ」と述べました。 拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんは8日、MBCの取材に対し、「進展がなかった」