日米共同訓練に向け海上自衛隊鹿屋航空基地に8日、アメリカ海兵隊のオスプレイが飛来しました。 （記者）「オスプレイ来ましたね。今、オスプレイが2機見えます」 海上自衛隊鹿屋航空基地に8日昼すぎ、アメリカ海兵隊のMV22オスプレイが5機飛来して駐機しました。オスプレイの飛来は今月11日から25日まで実施される日米共同訓練に伴うもので、あす9日は陸上自衛隊のV22オスプレイ4機も飛来する予定です。 オスプレイを巡っては