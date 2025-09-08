バスケットボールです。B2・鹿児島レブナイズは、おととい6日、新チームとなって最初の試合に臨みました。新チームの状態は…？ B2開幕までおよそ1か月。レブナイズは、新たに6人の選手を迎えました。 （観客）「昨年から在籍する選手と新しい選手たちがどこまでかみ合うのか気になる」 （観客）「頑張れ！レブナイズ！」 レブナイズ10周年を記念した金のユニホームで試合に臨みます。 新制レブナイ