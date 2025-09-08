予想天気図で「熱帯じょう乱」 日本の南で「熱帯じょう乱」の予想が出てきました。天気図で低気圧と同じ「低」マークで表される「熱帯じょう乱」は、熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため注意が必要です。「熱帯じょう乱」の予想について、９日（火）～１９日（金）の、を画像で掲載しています。雨風シミュレーション