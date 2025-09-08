元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（28）が、2025年9月7日にインスタグラムを更新。衣装姿の全身ショットを公開した。白い鳩×黒い鳥の絵文字渡邊さんはインスタグラムで、白い鳩と黒い鳥の絵文字とともに、衣装姿の写真を公開。黒のシースルートップスにレースのロングスカート、グレーのストライプ柄のショート丈ベストという出で立ちだ。足元には黒のミュールを合わせ、大人っぽく決めている。この投稿には9月8日現在、1万