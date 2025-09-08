ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¤¬¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëEP¡Ø½Ö´ÖÅªÈ÷ËºÏ¿¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢6·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂôSHELTER¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ð¤é¡×¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤«¤é¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡¢»àË´¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö½Ö´ÖÅªÈ÷ËºÏ¿¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî²è¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¦ÀÄÌÚ·ò°ìÏº¤¬Ã´Åö¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦