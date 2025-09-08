【新華社カブール9月8日】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震を受け、中国政府が提供する緊急救援物資の第1陣が7日、同国の首都カブールに到着した。第1陣には、テントや毛布など被災地で必要な物資が含まれている。（記者/聶新宇、李昂）