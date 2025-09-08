料理に爽やかな風味を演出できる大葉ですが、細かく切るときにまな板が汚れてしまうことも…。でも、今回ご紹介するアレで切るワザなら、まな板が汚れずに、しかもふわふわに仕上がるんです！とっても簡単なのですぐに試してみては？ 汚れない「大葉」の切り方キッチンハサミが大活躍！ １.大葉の茎を切り、くるくると巻きます。 ２.キッチンハサミで端から切れば、ふわふわに仕上がります！まな板も汚れないので洗い物も