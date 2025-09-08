欧州株独ＤＡＸ指数０．６４％高、米利下げ観測が下支え 東京時間19:45現在 英ＦＴＳＥ100 9220.77（+12.56+0.14%） 独ＤＡＸ23748.14（+151.16+0.64%） 仏ＣＡＣ40 7709.39（+34.61+0.45%） スイスＳＭＩ 12315.24（-55.33-0.45%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:45現在 ダウ平均先物SEP 25月限45536.00（+77.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月