女優の本田翼が８日、都内で主演を務めるフジテレビ系「北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。」（火曜・午後１１時）のＰＲイベントに登場した。本田は今夏の思い出を聞かれると、「大阪万博に行けました。ミャクミャクには会えなかったけど…。これが夏の思い出です」と明かした。直後に共演者がミャクミャクに会った話をすると、「ほんとに？そりゃいい思い出だ…。ミャクミャク様いいなぁ」