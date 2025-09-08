ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」が開幕した。今節がG1デビュー戦の地元・石本裕武（25）が初日4R、カド4コースからコンマ17のトップスタートを決めると一気に捲ってG1初勝利を飾った。「（実績◎の）エンジン、コースを考えても最初から攻める気で行った。うれしいですね。水神祭を挙げられなかったら焦ってくると思うので取りあえず良かった」と笑顔が弾けた。7R発売中にはピットで地元の先輩たちに担が