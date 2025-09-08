阪神にとって2リーグ分立後初めて、1リーグ時代から15年ぶりのリーグ優勝となったのが、1962年。優勝決定は10月3日、甲子園での広島戦だった。このシーズン、チーム打率はリーグ5位、3割打者もいなかった。投手を中心とした守りのチーム。戦前には巨人の監督として優勝7度の黄金時代を築いた藤本定義監督が、村山、小山の2本柱を軸としたローテーション制を導入し、長丁場を乗り切る態勢を整えた。最終的には75勝55敗3分けで、2