バレーボール女子日本代表が８日、世界選手権を終えて開催地のタイ・バンコクから羽田空港に帰国した。１５年大会以来１０年ぶりのメダル獲得を目指したが、３位決定戦でブラジルにフルセットの末に敗れ、あと１歩メダルに届かなかった。取材に応じた主将の石川真佑（ノバラ）は、「最後、私の一本で負けたのは悔しかった。申し訳ないではないけど、このチームでメダルを取りたかった」と振り返った。ただシーズンを通しては、