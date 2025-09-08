先月２８日、山形県酒田市で、中学３年生の女子生徒が横断歩道を渡っている途中に車にはねられ意識不明の重体となる事故がありました。 【写真を見る】【最新】酒田市の交通事故下校中はねられた女子中学生は未だ意識不明"停車した車" を追い抜き若い命を危険にさらした「危険運転」とは（山形） 事故から１０日以上が経過しましたが、はねられた女子生徒は、９月８日午後の時点で、容体が変わったとの情報はありませ