■『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショットが公開 【写真】郷ひろみと倖田來未の『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』舞台裏ショット 倖田來未が郷ひろみとのツーショットを公開した。 現在『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！』ツアー中の郷。9月7日にNHKホールで行われたライブに倖田が参戦したことを明かし、舞台裏で撮影されたオフショットも公開し