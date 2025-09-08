『北海道大学』が創基150周年を記念して行った『ベル食品株式会社』とのコラボにより、誕生した『北大ジンパ 成吉思汗たれ』。そのラベルの作成には、学生が主軸となって参加していました。 今回の記事では、ラベル作成に携わった『北海道大学』のサークル、『+Dtips』、制作の主要メンバーだった現役北大生、安田萌々花さんを取材し、ラベル作成の裏側を探ります。“北大唯一”のデザインサークル「+Dtips」と