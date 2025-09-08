3度目の地方競馬短期免許を取得したミカエル・ミシェル（30＝川崎・山崎裕）が8日、川崎競馬場で騎乗開始。4鞍に騎乗して白星はなかったが、6Rでは8番人気のアリダンジェロで2着に食い込んで見せ場をつくった。「1年間空きましたが、また来られてうれしいです。暑いけど体は大丈夫です」と笑顔。11月21日まで南関東地区で騎乗予定。9日は上限いっぱいの8鞍に騎乗する。「たくさん乗る方が集中できる。いい感じにいけたら」と白