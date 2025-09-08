石破首相の退陣表明を受け、経済界からは政治空白の長期化を避けるよう求めるコメントが相次いだ。経団連の筒井義信会長は８日の定例記者会見で「（自民党）総裁選中であっても、対外的な関係性が欠落したり、遅延したりするような政治空白にならないように集中力を維持してほしい」と政権に注文を付けた。その上で新たな自民党総裁に対し、「党内の一致結束を図った上で安定した政治、政策本位の体制を確立してほしい」と求め