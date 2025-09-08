参政党は８日、次期衆院選の公認候補予定者３９人を発表した。このうち、香川１区の候補は氏名非公表で、選挙区未定が１人いる。また、同党は党副代表に吉川里奈衆院議員を、政調会長補佐に元自民党衆院議員の豊田真由子氏（５０）をそれぞれ起用する人事を発表した。