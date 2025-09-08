イスラエルの最大都市エルサレムで銃撃事件があり、これまでに6人が死亡、12人がけがをしました。実行犯2人はイスラエルの治安部隊に射殺されています。地元メディアによりますと、銃撃があったのはエルサレム北部の交差点で、イスラエルとパレスチナ自治区の境界だということです。AP通信によりますと、これまでに6人が死亡、12人がけがをしました。朝の通勤時間帯で、現場付近は多くの人で混み合っていました。実行犯の男2人は、