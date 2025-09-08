騒然とするマンションの廊下。部屋のドアを開くと、立てこもった男がものを投げつけ大暴れしているのが目撃されました。緊迫の逮捕劇です。事件が起きたのは韓国中部の街。男がマンションの10階で衣類に火を付け投げつけているとして、警察や消防が駆け付けました。すぐに男がいる部屋へと向かい、まずは消防隊が突入を試みます。ところがドアを開けた瞬間、中から食器や扉が飛んできたのです。男は手当たり次第に物を投げつけると