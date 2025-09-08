指示がないと動けない、いわゆる「指示待ち人間」は、どの職場にも少なからず存在しますよね。単なる怠惰や能力不足と決めつけるのは早計で、その背景には心理的な要因や組織環境が深く関わっていることが多いのです。この記事では、指示がないと動かない人の特徴や心理的背景、指示がないと動かない人への上手い接し方を解説します。「指示待ち人間」とはどんな人?「指示待ち人間」は、単なる怠惰や無気力だからではないようです