秋アイテムが続々登場する今、大人のコーデにすっと馴染む【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の新作にも注目！ 今回は、上品なルックスで高見えも狙えるROPÉ PICNICのバッグ & シューズをピックアップしました。デイリーにもお出かけにも映えるラインナップで、秋のオシャレを一段階格上げしてくれそう。ぜひチェックして、ワードローブにプラスしてみて。 クラシカルなムード