7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 阪神−広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、阪神・森下翔太について言及した。江本氏は森下について「良いバッターですけど、このままじゃダメなんですよ」と指摘する。「並のバッターになってしまう。3割を打てるかどうかというところ。打率を上げるレベルアップを考えないと。3割打者じゃないと良いバッターと言われない」と続けた。「色々な人のアドバイスを