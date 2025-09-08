【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの最上もがが9月8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作り春雨スープの調理過程を公開した。【写真】最上もが、健康的な春雨スープ手作り◆最上もが、手作り春雨スープ披露最上は「健康的な春雨スープつくる！って思ったら『野菜しかない』って言われた」とコメントし、フライパンで調理中の春雨と野菜がたっぷり入ったヘルシーなスープを披露した。この投稿に、ファンからは「健康