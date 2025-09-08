投資詐欺の疑いで愛知県豊田市に住む女が逮捕されました。女は当時、占い師として活動していました。逮捕されたのは、豊田市の無職で元占い師の後藤錦容疑者(68)で、2021年、蒲郡市の女性(54)にウソの投資話を持ちかけ、現金あわせて510万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、後藤容疑者は犯行当時「占い師アマン」や「阿南」などと名乗って占いや“除霊”などをしていて、被害に遭った女性は客だった