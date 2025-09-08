日本維新の会に所属の国会議員3人が突然の離党表明です。日本維新の会・斉木武志衆院議員：3名で吉村代表、そして藤田共同代表宛てに離党届と会派離脱届を出させていただきました。離党届を党に提出したのは、阿部弘樹衆院議員、斉木武志衆院議員、守島正衆院議員の3人です。斉木衆院議員は離党の理由について、党内から与党との連立に前向きな声が聞かれる現状を念頭に「安易に（与党と）連立するのではなく、既成政党に不満を持