佐賀・白石町で、取材班が約3カ月にわたり密着したのは、白い体に黒い羽、絶滅危惧種「コウノトリ」の繁殖です。“幸せを運ぶ鳥”とも呼ばれるコウノトリですが、この日運んでいたのは木の枝。子育て環境の整備に奮闘中です。実は4月に一度、ひなが誕生していましたが、餌不足などが原因で全滅。それでも諦めず、2025年2度目の産卵で3羽のひなが誕生し、子育て再挑戦です。しかし、このひなを狙う天敵がいます。それはカラスです。